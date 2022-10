El mensaje del plantel de Racing en apoyo a Luciano Vecchio tras su dura lesión

Racing va por un triunfo ante Lanús que lo deje como único puntero de la Liga Profesional. en su último triunfo ante Colón en Santa Fe, Emiliano Vecchio se rompió el ligamento cruzado de su pierna izquierda y no estará disponible por varios meses.

El volante ofensivo venía teniendo un muy buen rendimiento en el equipo de Fernando Gago y significó una baja sensible para el plantel. Esta tarde, en la salida de los jugadores al estadio Néstor Díaz Pérez para enfrentar al Granate, los jugadores posaron con una pancarta para su compañero.

Los jugadores de Racing dejaron un mensaje para Emiliano Vecchio. Foto: twitter

“¡Fuerza Emi! Estamos con vos”, señalaba el cartel que sostenían los jugadores. Si bien pudieron triunfar el partido pasado en Santa Fe a pesar de su lesión, lo cierto es que se había convertido en una pieza fundamental, también para los hinchas.

Vecchio está con el plantel más allá de lo sucedido y se encuentra viendo el partido al nivel del campo de juego.

Qué dijo Luciano Vecchio antes del encuentro con Lanús

Antes del encuentro con Lanús, Emiliano Vecchio contó sus sensaciones días después de su dura lesión. “Lo único que no puedo hacer es no jugar al fútbol. Me siento un privilegiado de estar en el lugar que estoy”, reflexionó.

Además, habló del encuentro en el que Newell’s venció a Boca, donde todo Racing festejó. “En 33 años nunca había gritado goles de Newells”, reveló el ex Rosario Central.