El Dibu Martínez contó que tuvo que llamar a su psicólogo tras la derrota con Arabia Saudita: “Sufrí mucho”

Después del partido, Emiliano Martínez se desahogó: “Sufrí bastante estos días y hablé mucho con mi psicólogo”. Tras el triunfo 2-0 contra México, explicó que “nos sacamos un poco el peso de encima” y contó lo que vivió esta semana: “Que me pateen dos veces y me hagan dos goles es muy difícil de tragar”.

El gol que no pudo atajar el Dibu Martínez frente a Arabia Saudita

El hombre que se adueñó el arco argentino con base en resultados y una personalidad fuerte que representa a los hinchas, detalló la presión que siente: “Tengo 45 millones de personas detrás de mí y el partido pasado creo que podría haber hecho más, pero hoy mostramos que estamos para pelear hasta donde sea”.

Por eso, la emoción en los goles y el desahogo del post: “Si perdíamos, quedábamos afuera, y demostramos que tenemos carácter”.

Por último, hizo una referencia al capitán con una intimidad de la previa: “Messi es un plus. Le dije que si metía un gol ganábamos y no me falló”.