La UAR confirmó este martes que el australiano Michael Cheika será el nuevo entrenador de Los Pumas, en reemplazo de Mario Ledesma, quien anunció su renuncia semanas atrás.

El exentrenador del seleccionado argentino de rugby, Mario Ledesma, había anunciado a principios de febrero oficialmente su renuncia como entrenador de Los Pumas afirmando que se trataba de “una decisión personal y el fin de un ciclo”.

”La manera en la que me toca irme es con la misma entereza que me tocó encarar el proyecto, con toda la pasión, lo venía reflexionando, lo hable con mi familia y creo que el año pasado no vimos una mejora, como venía sucediendo antes”, había confesado el entrenador en conferencia de prensa.

Fue entonces que este martesCheika, excolaborador de Ledesma, fue el elegido por Marcelo Rodríguez, presidente de la UAR, como nuevo head coach.

