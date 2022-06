Lucas Viatri, actual jugador de Peñarol de Uruguay, fue denunciado por abuso sexual. También se acusa de lo mismo a su compañero, Walter Gargano.

El ex delantero de Boca, se encuentra jugando del otro lado del Río de La Plata desde hace ya casi cinco años. Empezó en 2017 cuando fue transferido al Carbonero. Luego tuvo un paso fugaz por Colón de Santa Fe en 2020 para después volver a cruzar a jugar a Deportivo Maldonado a finales de ese año. En 2021 volvió a Peñarol y sigue allí actualmente. Junto a su compañero Gargano, están acusados por manosear, agredir y amenazar a dos mujeres.

Lucas Viatri fue denunciado por dos mozas del lugar por abuso sexual y amenazas. Foto: @TinchoFerreira1

El hecho ocurrió en marzo de este año. El plantel del Aurinegro alquiló un salón para agasajar a los nuevos refuerzos que llegaban al club. El lugar se encontraba en la zona de Carrasco. La celebración comenzó alrededor de las 18. Dos mozas del establecimiento, de entre 30 y 35 años, son las que hicieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Delitos Sexuales, a cargo del fiscal Maximiliano Sosa. Él mismo ya pidió pericias e imágenes de las cámaras de vigilancia y también cámaras públicas de la zona.

Mientras tanto, el club se pronunció al respecto. El presidente, Ignacio Ruglio, dijo: “Este hecho no tuvo nada que ver con el club. Es una cosa de la vida privada de los jugadores y por eso el club no interviene. No estaban en ningún lugar ni horario que tenga que ver con Peñarol”. Luego aclaró que cuando la Justicia de su veredicto, ahí recién tomarán cartas en el asunto de ser necesario.