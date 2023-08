David Trezeguet estuvo con Ezzequiel y dejó una frase que impactó en River: “Peor es...”

El campeón del mundo con Francia y ex jugador Millonario, David Trezeguet dejó unas controversiales frases en una entrevista que sorprendieron a todos y sacudieron al mundo River.

El crack surgido de Platense se sometió al polémico ping-pong del youtuber Ezzequiel, y respondió tajantemente a cuestiones como ¿Qué es peor perder una final con tu clásico rival o descender?, o ¿Cuál fue el estadio más difícil donde jugó? Y dejó unas picantes respuestas.

“Peor es...”, la polémica revelación de Trezeguet con Ezzequiel

El ex jugador de River, David Trezeguet, se sometió al picante ping-pong del youtuber Ezzequiel y dejó varias declaraciones que sorprendieron, y no para bien, al mundo millonario.

El artillero que jugó en aquel equipo de Matías Almeyda en la B Nacional dejó con la boca abierta a todos al responder la reconocida pregunta sobre ¿Qué es peor, descender o perder una final con tu clásico rival?.

“(Es peor) descender”, lanzó sin titubear el campeón del mundo. La respuesta no cayó muy bien en Núñez, no así en La Boca, donde se regodearon e inflaron pecho con la revelación.

El estadio más complicado para Trezeguet fue uno, ¡en el que no jugó!

El largo cuestionario cuenta con muchas preguntas que claramente dejan grandes títulos que no le gustarán a todo el mundo, pero el ex delantero millonario no le tuvo miedo a nada, ni escapó a las tajantes respuestas.

Ante la consulta de Ezzequiel sobre cuál fue el estadio más lindo en el que jugó, no dudó. “El Monumental”, expresó el Rey David, pero a la hora de opinar cuál fue el más complicado, tiró otro centro para los xeneizes: “La Bombonera”.¿Lo curioso? Nunca disputó un partido en La Boca.