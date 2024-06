Creó la canción que cantó la Selección Argentina antes de la Copa América: “Que a Messi y a los muchachos le guste, vale más que la plata y la fama”

Con la fecha cada vez más cerca, los jugadores concentrados, algunos hinchas viajando y casi todo listo para el debut de Selección Argentina en la Copa América, faltaba algo que siempre distingue a los fanáticos en la tribuna: una canción representativa para este torneo. “Muchachos”, en Qatar 2022, “Brasil decime que se siente”, en el 2014, y ahora, de la mano de Palmito, llegó la música para darle color a la tribuna, aliento al equipo y que sonará en el micro de los jugadores y en las canchas de Estados Unidos.

Palmito es el creador de la canción que cantaron todos los jugadores de La Scaloneta en un micro, los días previos al partido frente a Canadá y habló con Vía País el mismo día de la viralización del tema : “La gente me empezó a proponer que haga la canción para la Copa América, le fue bien en redes, pero no pasó de ahí. Hasta que hace un rato me mandaron la historia de Rodrigo De Paul cantando con toda la banda de la Selección Argentina, el país está empezando a ver que la hice yo y estoy buscando marcas para hacer todos los trámites rápidos y poder ir a la Copa América”.

Qué significa para Palmito que los jugadores de la Selección canten su canción

A raíz del fenómeno y la historia de los futbolistas cantando el tema, el crecimiento de Palmito en redes fue aumentando. Vía País le consultó a Palmito sobre que es lo que busca como artista más haya de este éxito viral, además del cómo se siente saber que Lionel Messi, Ángel Di María, y todos los jugadores del equipo campeón del mundo conozcan su canción: “Yo soy artista y siempre quise dejar huella, trascendencia. Saber que las personas que admiras, se sientan identificados con una creación tuya, vale más que toda la plata, y la fama, porque las búsquedas artísticas tienen eso de la emoción”. Y además, señaló ese costado en la Copa del Mundo, obtenida en Qatar 2022: “Salir campeones del mundo, en el contexto del país, es artístico también”.

Pablo Quintana es músico desde los 11 años, y en el último tiempo empezó a hacer contenido en redes sociales porque lo vio como un medio para expandir su arte: “Hace un año me hice viral en redes porque cantaba que necesitaba encontrar alquiler. Yo no subía contenido en redes, pero a raíz de eso hice jingles y publicidad para marcas, a través de mi cuenta. A la gente le gustaban mis canciones, y también tengo mi proyecto en Spotify”.

Qué dice la letra de la canción que cantaron los jugadores de la Selección Argentina

La letra de la canción que vendría a tomar el lugar de “Muchachos” este año y que creó Palmito es la siguiente:

No importa donde juegue Argentina, voy a estar a tu lado

dejando cualquier cosa de lado por la Selección.

No importa lo que diga la FIFA, lo que digan los diarios,

los pibes de Malvinas en el cielo quieren verte campeón.

Ganar otra copa con Leo, es lo que imagino,

para traer la gloria a Argentina desde Estados Unidos

y demostrarles a todos lo que es ser argentino.

Y que los yanquis no puedan creer,

como Argentina treinta años después,

tenga la revancha que le deben al 10.

Las otras hinchadas del mundo no lo van a entender.

Quién es Palmito, el creador de la canción para Argentina en la Copa América 2024

Su lado artístico es bastante amplio. Es guitarrista, cantante y pianista, tiene su banda de rock-pop/funk llamada “Los Palmitos”, tiene un dúo acústico junto a “Garko” y contó sobre sus sueños en la música y todo lo que le está pasando tras la viralización del tema: “El sueño de mi vida es hacer discos, llenar estadios, llenar el Gigante de Arroyito, y eso va a suceder. Esto está pasando porque tiene que ser así, y es un paso previo a ese sueño que yo tengo”.

Actualmente, es un artista verificado en Spotify, cuenta con 600 oyentes mensuales y cuatro sencillos subidos a la plataforma. “Siguiendo La Luna” es su último lanzamiento, y en 2023 lanzó “Mousse”, “Orden y Desastre” y “Movimiento Es Vida”.

Los gatos, la economía, la política y el fútbol son otras de las pasiones de Palmito. Es hincha de Rosario Central a pesar de ser de Buenos Aires y explicó su relación con El Canalla: “Soy re contra futbolero y Canalla, cómo el Fideo, tengo familia en Santa Fe, y de ir a reuniones familiares, mis tíos me hicieron canalla. De ahí surgió el amor, sigo todos los partidos”.