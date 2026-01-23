Boca acelera por una figura del fútbol argentino y crece la ilusión de los hinchas.

Con el mercado de pases transitando sus últimos días y sin incorporaciones oficiales, Boca comenzó a acelerar gestiones clave. Mientras se mantienen abiertas las conversaciones por un delantero, Juan Román Riquelme volvió a impulsar una negociación por un nombre que siempre estuvo en el radar del club y que genera consenso entre los hinchas.

Boca y la polémica tras la eliminación. (Fotobaires).

De acuerdo a lo informado por Tato Aguilera en TyC Sports, el Xeneize avanzó nuevamente por Santiago Ascacibar, una de las figuras de Estudiantes de La Plata, que vuelve a posicionarse como protagonista del mercado. Los contactos iniciados en diciembre se reactivaron con mayor intensidad y, ante la falta de avances en la renovación del mediocampista y un escenario más calmo para el jugador en La Plata, en Boca consideran que este es el momento oportuno para intentar sumarlo de cara al Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

Entre el ataque y el mediocampo: los nombres que analiza Boca

La búsqueda principal de Boca continúa centrada en sumar variantes en el frente de ataque. Ángel Romero ya tiene todo acordado y solo resta destrabar un tema administrativo vinculado al cupo de extranjeros, mientras que siguen abiertas las conversaciones por Kevin Serna, delantero de Fluminense. Una vez resuelta esa etapa, la atención se trasladará de lleno a la situación de Ascacibar.

En el círculo cercano a Riquelme entienden que el ex Hertha Berlín podría aportar un salto de jerarquía en el mediocampo. Si bien el plantel cuenta con nombres en ese sector, consideran que falta diversidad de roles, y el “Ruso” aparece como una opción completa, con versatilidad, experiencia, liderazgo y una marcada mentalidad competitiva.

Santiago Ascacíbar.

A este panorama se suma la inquietud por el estado físico de Rodrigo Battaglia. El volante sufre una tendinitis en el tendón de Aquiles que le impidió entrenarse con normalidad durante toda la pretemporada y no se descarta una intervención quirúrgica, lo que lo marginaría de las canchas por varios meses.

En caso de que Battaglia deba pasar por el quirófano, Boca perdería una pieza clave para el primer semestre de 2026, lo que haría indispensable reforzar la mitad de la cancha. En ese contexto, el nombre de Ascacibar empieza a ganar cada vez más peso en los planes de Riquelme.