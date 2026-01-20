Cuándo y contra quién juega Boca la primera fecha del Torneo Apertura 2026

A pocos días del comienzo del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, Boca ya tiene el día y horario confirmado para su debut. El equipo de Claudio Úbeda llega con tres bajas importantes en el frente de ataque: Miguel Merentiel, Miltón Giménez y Edinson Cavani.

Cuándo juega Boca la primera fecha del Torneo Apertura 2026

El Xeneize debutará el próximo domingo 25 de enero en La Bombonera contra Deportivo Riestra a las 18:30 hs. Será el primer encuentro oficial del equipo en el año.

Boca Juniors recibió a Riestra en La Bombonera.

Horarios y días confirmados para la primera fecha del Torneo Apertura 2026

Así se jugará la primera jornada del fútbol argentino en su retorno.

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión – Platense (Zona A)

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B

Así quedaron las zonas de la Liga Profesional 2026: Apertura y Clausura

Zona A

Boca

Independiente

San Lorenzo

Deportivo Riestra

Talleres de Córdoba

Instituto

Platense

Vélez

Estudiantes de La Plata

Gimnasia de Mendoza

Lanús

Newell’s

Defensa y Justicia

Central Córdoba

Unión

Zona B:

River

Racing

Huracán

Barracas Central

Belgrano de Córdoba

Estudiantes de Río Cuarto

Argentinos Juniors

Tigre

Gimnasia y Esgrima La Plata

Independiente de Rivadavia

Banfield

Rosario Central

Aldosivi

Atlético Tucumán

Sarmiento

El dato del Torneo Apertura que indignó a los hinchas del fútbol argentino

Se confirmó el calendario de las 12 primeras fechas del campeonato y hubo datos que no pasaron desapercibidos. La gran cantidad de partidos entre semana y en horarios laborales, provocó el enojo de los fanáticos, que, se verán perjudicados ante esta situación.

Según remarcó Radio Mitre, 106 de los 180 encuentros previstos hasta la fecha 12 se disputarán entre semana.