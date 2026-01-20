Cuándo y contra quién juega Boca la primera fecha del Torneo Apertura 2026

A pocos días del comienzo del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, Boca ya tiene el día y horario confirmado para su debut. El equipo de Claudio Úbeda llega con tres bajas importantes en el frente de ataque: Miguel Merentiel, Miltón Giménez y Edinson Cavani.
Cuándo juega Boca la primera fecha del Torneo Apertura 2026
El Xeneize debutará el próximo domingo 25 de enero en La Bombonera contra Deportivo Riestra a las 18:30 hs. Será el primer encuentro oficial del equipo en el año.
Horarios y días confirmados para la primera fecha del Torneo Apertura 2026
Así se jugará la primera jornada del fútbol argentino en su retorno.
- Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
20.00 Unión – Platense (Zona A)
20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
- Viernes 23 de enero
17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)
- Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B)
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)
- Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B
Así quedaron las zonas de la Liga Profesional 2026: Apertura y Clausura
Zona A
- Boca
- Independiente
- San Lorenzo
- Deportivo Riestra
- Talleres de Córdoba
- Instituto
- Platense
- Vélez
- Estudiantes de La Plata
- Gimnasia de Mendoza
- Lanús
- Newell’s
- Defensa y Justicia
- Central Córdoba
- Unión
Zona B:
- River
- Racing
- Huracán
- Barracas Central
- Belgrano de Córdoba
- Estudiantes de Río Cuarto
- Argentinos Juniors
- Tigre
- Gimnasia y Esgrima La Plata
- Independiente de Rivadavia
- Banfield
- Rosario Central
- Aldosivi
- Atlético Tucumán
- Sarmiento
El dato del Torneo Apertura que indignó a los hinchas del fútbol argentino
Se confirmó el calendario de las 12 primeras fechas del campeonato y hubo datos que no pasaron desapercibidos. La gran cantidad de partidos entre semana y en horarios laborales, provocó el enojo de los fanáticos, que, se verán perjudicados ante esta situación.
Según remarcó Radio Mitre, 106 de los 180 encuentros previstos hasta la fecha 12 se disputarán entre semana.