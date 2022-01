Australian Open presentó mucha participación argentina. En el marco del primer Grand Slam del año, los resultados fueron muy distintos.

El torneo que quedará marcado por la deportación de Novak Djokovic, encontró a varios tenistas nacionales sobre su superficie dura.

Paula Ormaechea fue la única mujer que participó del Abierto. Se cruzó con la suiza Simona Waltert en la qualy y cayó por 6-1, 4-6 y 6-0.

Por el lado masculino, el destino fue mayoritariamente desfavorable. Federico Coria (ante Gael Monfils), Federico Delbonis (vs. Pedro Martínez), Facundo Bagnis (frente a Christian Garín), Tomás Etcheverry (contra Pablo Carreño Busta), Marco Trungelliti (vs. Frances Tiafoe) y Juan Manuel Cerúndolo (ante Tomas Machac) no pudieron hacerse fuertes y quedaron eliminados.

Diego Schwartzman ganó su primer duelo y avanzó en el Abierto de Australia. Foto: EFE

Diego Schwartzman logró avanzar a segunda ronda. Se midió ante el serbio Filip Krajinovic y lo derrotó por 6-3, 6-4 y 7-5.

La segunda y última victoria fue desde la raqueta de Sebastián Báez. El joven de 21 años se cruzó con el reconocido español Albert Ramos y le ganó en un gran show: venció por 6-4, 4-6, 6-3, 1-6 y 6-2.

Cuándo vuelven a jugar los argentinos

El “Peque” se medirá con el australiano Christopher O’Connell este viernes, cerca de la 1.30 de Argentina.

Sebastían Báez enfrentará en segunda ronda a Stefanos Tsisipas. Foto: EFE

Por parte de Báez, su rival será bastante complicado. Enfrentará al griego Stefanos Tsisipas, cuarto en el ranking ATP. Todavía no se conoce el día ni el horario para el partido.