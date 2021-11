Andrés D’Alessandro realizó una exitosa carrera en el fútbol profesional y sabe que se acerca el día del retiro. En una entrevista con ESPN, el ex River dijo: “Está llegando el tiempo de dar un paso al costado”.

En diálogo con el programa F12 y, desde Montevideo donde juega en Nacional de Uruguay, el “Cabezón” mostró cómo se imagina en el futuro cercano.

“A fin de año se me termina el contrato y después veremos”, aclaró el creativo volante. Ante su declaración, sumó: “Mi idea es jugar un poquito más, quizás seis meses más y ya dejar”.

Con 40 años, D’Alessandro anticipó: “Me parece que llegó el momento de dar un paso al costado, de darle lugar a los chicos y de disfrutar del fútbol desde otro lugar, de otra manera”.

Su distancia con Inter de Porto Alegre, que parecía una unión inquebrantable, llegó en el momento adecuado. Para el ídolo del club “hay que saber parar” pero como toda gran historia, podría tener un nuevo episodio.

“Uno nunca sabe si será como jugador o en otro cargo pero creo que en un futuro me veo parte del club”, sentenció sobre su vínculo con Inter. “Sería un sueño poder volver, jugar seis meses más y retirarme con el club después de tantos años”.

¿Posible vuelta de D’Alessandro a River?

Además de su deseo de retirarse en Inter, el “Cabezón” dio su opinión sobre un posible regreso al “Millonario” pero ya no como futbolista.

“Sí, me gustaría volver. No se que voy a hacer cuando deje el fútbol. Tengo el curso de entrenador, estoy sumando conocimiento de gestión deportiva. Me gusta estar en el día a día en el vestuario, me gusta la disciplina, el profesionalismo, me gusta controlar”, tiró.

Más allá de su incertidumbre sobre su futuro en River, aclaró que se “sacó una espina” cuando pudo jugar en el club en 2016, otro de sus deseos.