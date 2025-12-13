A lo Gustavo Costas: el DT de Racing y su enojo por cómo empató Estudiantes en el descuento

Con un golazo de Adrián Maravilla Martínez, Racing derrotaba a Estudiantes de La Plata en Santiago por la final del Torneo Clausura. Lo empató el “Pincha” en la última, para forzar el alargue y después los penales. Y Gustavo Costas reaccionó con furia. Al final, se quedaron sin nada y el título se lo llevó el “Pincha” desde los 12 pasos.

PATADA AL AIRE DE COSTAS



Así reaccionó el DT de Racing al empate agónico de Estudiantes en la final.



Así reaccionó el DT de Racing al empate agónico de Estudiantes en la final.

#LPFxTNTSports pic.twitter.com/g2ydRlowN6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

COSTAS LO GRITÓ CON TODO 🎓



⚽️ El banco de Racing estalló con gol GOLAZO de Maravilla Martínez.



⚽️ El banco de Racing estalló con gol GOLAZO de Maravilla Martínez.

#LPFxTNTSports pic.twitter.com/YabswQNiLF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

Fiel a su temperamento, el técnico Albiceleste explotó por el gol de Guido Carrillo en el segundo minuto adicionado por el árbitro Nicolás Ramírez en la final.

TOTO FERNÁNDEZ LO TUVO EN LA ÚLTIMA JUGADA Y HAY PENALES ENTRE RACING Y ESTUDIANTES



pic.twitter.com/Xmkrs8HOsZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

Ya en el tiempo suplementario, en la última del partido, el ingresado Adrián “Toto” Fernández quedó de cara al triunfo y se lo perdió. Y Costas tampoco lo podía creer... Como Guillermo Francella, el hincha icónico, en el palco.

EL LAMENTO DE FRANCELLA, COSTAS Y MILITO POR LA FINAL PERDIDA.



📺 ESPN Premium | pic.twitter.com/m90iYT6yZ7 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

EL RECLAMO DE RACING POR LA TARJETA A CARRILLO

Todo Racing reclamó la segunda amarilla para Carrillo por una falta a Cambeses 🧐



Todo Racing reclamó la segunda amarilla para Carrillo por una falta a Cambeses 🧐

pic.twitter.com/zPtcc14YgP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

La bronca de Gustavo Costas, y de todo Racing por el empate de Estudiantes en el tiempo reglamentario, fue mayor todavía por haber reclamado la segunda amarilla a Guido Carrillo. Cuando el delantero embistió a Facundo Cambeses y el arquero por poco deja el campo de juego.