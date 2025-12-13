Deportes / Video

A lo Gustavo Costas: el DT de Racing y su enojo por cómo empató Estudiantes en el descuento

Apasionate final por el título del Clausura. Ganaba la Academia,Hubo alargue, penales, y el DT lo sufrió. Igual que Guillermo Francella.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

14 de diciembre de 2025,

Gustavo Costas festejó, sufrió y vivió a pleno la apasionante final entre Racing y Estudiantes.

Con un golazo de Adrián Maravilla Martínez, Racing derrotaba a Estudiantes de La Plata en Santiago por la final del Torneo Clausura. Lo empató el “Pincha” en la última, para forzar el alargue y después los penales. Y Gustavo Costas reaccionó con furia. Al final, se quedaron sin nada y el título se lo llevó el “Pincha” desde los 12 pasos.

Fiel a su temperamento, el técnico Albiceleste explotó por el gol de Guido Carrillo en el segundo minuto adicionado por el árbitro Nicolás Ramírez en la final.

Ya en el tiempo suplementario, en la última del partido, el ingresado Adrián “Toto” Fernández quedó de cara al triunfo y se lo perdió. Y Costas tampoco lo podía creer... Como Guillermo Francella, el hincha icónico, en el palco.

EL RECLAMO DE RACING POR LA TARJETA A CARRILLO

La bronca de Gustavo Costas, y de todo Racing por el empate de Estudiantes en el tiempo reglamentario, fue mayor todavía por haber reclamado la segunda amarilla a Guido Carrillo. Cuando el delantero embistió a Facundo Cambeses y el arquero por poco deja el campo de juego.

