El jueves pasado, el Jefe de la Dirección de Tránsito Municipal de Itatí fue detenido luego de ser denunciado por su expareja por violencia de género. El hombre golpeó a la mujer a la salida de un boliche en Corrientes.

El caso se dio a conocer a través de las redes sociales, cuando la víctima, Florencia Ayelén Torres, hizo de público conocimiento los golpes que presentaba en su cuerpo. Con varias fotos, la mujer mostró la agresión que sufrió por parte de su expareja, quien al parecer tuvo la ayuda de su pareja actual.

“Esto me pasó a la salida del boliche. Mi ex marido, el jefe de Tránsito, Mario de Jesús Rodríguez, y su mujer, Lorena Aguayo, sin ningún motivo me tiran cascotes para tirarme de la moto, lo cual lograron, para luego prenderse por mí como esos animales”, escribió Florencia.

El director de tránsito golpeó violentamente a su expareja a la salida del boliche. Foto: Florencia Torres

Según la información que brindó la mujer, ellos se separaron hace 12 años y hace poco comenzó el juicio por el trámite de divorcio.”Inicié los trámites de divorcio, pero con eso viene el pedido de alimento de mi nene, tenemos un hijo en común y creo que más que nada es eso”, manifestó.

“Él no se cansó de golpearme durante nuestro matrimonio, que fue hace doce años, y ahora no me deja hacer mi vida, me atosiga con la enferma que tiene al lado. Simplemente una vergüenza que este golpeador esté ocupando un cargo en la Municipalidad”, dijo la mujer a medios locales.

Florencia Torres fue golpeada por su expareja a la salida del boliche. Foto: Florencia Torres

Por su parte, la Municipalidad informó a través de un comunicado que el hombre fue excluido de su cargo. “El intendente municipal Francisco Romero informa a la comunidad por este medio que, ante el hecho de violencia de público conocimiento que involucra al actual Director de Tránsito, ha tomado la decisión de separarlo del cargo”, dice el enunciado. “Repudiamos cualquier acto de violencia dentro y fuera de nuestra institución”, concluyeron.

Rodríguez tiene más de una denuncia por violencia de género, por lo que la Justicia ordenó como medida cautelar que el hombre no se acerque a Florencia. Está totalmente prohibido el encuentro entre ellos por las “lesiones leves” que tuvo la víctima la última vez.