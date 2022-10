Caso del subteniente Chirino: pidieron prisión preventiva para los imputados en la causa

A cuatro meses de la muerte del joven subteniente Matías Chirino durante su ritual de iniciación al Ejército en Corrientes, su padre se reunió con el juez de la causa. En este sentido, le exigió que le dicte prisión preventiva a los nueve oficiales que están imputados.

“Le dije que su serenidad a nosotros nos atormenta”, comenzó contando Ezequiel, progenitor de la víctima, en diálogo con La Voz. Luego continuó: “Viajé para que me den un poco de esperanza de que no quede impune. Lo único que me dijo es que ni bien tuviera todos los oficios lo va a resolver, pero el miedo nuestro es que se fuguen”.

Entre tanto, el abogado querellante, Enrique Novo, aseguró que la idea era ver cara a cara al juez, como se logró, y al secretario ad hoc de la fiscalía que lleva la causa. El objetivo fue transmitirle de manera personal el pesar de la familia, pues opinó que la causa se está desarrollando con lentitud.

Matías Ezequiel Chirino murió de un cuadro de asfixia por broncoaspiración de contenido gástrico.

“Como familia necesitan que funcionarios nacionales judiciales actúen conforme a derecho atento a que otros funcionarios nacionales por irresponsabilidad se llevaron la vida de su hijo y el paso del tiempo les está agudizando el dolor. Necesitan que el juez eleve la causa”, indicó el letrado.

Pidieron que los imputados por el caso Matías Chirino reciban prisión preventiva para que no se fuguen

Tanto el letrado como el padre de la víctima insistieron en que reciban preventiva los imputados, ya que están a un paso de un país limítrofe. “¿Cómo no van a tener temor los papás de que los imputados evadan a la Justicia? Con ellos en libertad, además, se dilata el inicio del juicio, se pierde interés y la familia queda sola, a 1200 kilómetros de donde se lleva a cabo el proceso”, planteó Novo.

La carrera profesional como militar de Matías hubiese comenzado el 20 de junio. No obstante, en la madrugada del 19 de ese mismo mes se vio sometido a un ritual de iniciación que duró toda la madrugada, y en el cual sus superiores presionaron a los nuevos a consumir en exceso.

Matías Chirino en su bienvenida al ejército junto a su familia. Foto: Radio Sudamericana

Los actuales procesados lo hicieron comer, beber y fumar. Además, lo obligaron a correr alrededor del casino, hacer flexiones de brazos y arrojarse a la pileta con el agua helada en medio de la noche. Como consecuencia, el joven se ahogara en su cuarto con su propio vómito.

¿Quiénes son los imputados por la muerte del cordobés Matías Chirino en Corrientes?

Los imputados por homicidio simple y abuso de autoridad son: Claudio Luna, Rubén Darío Ruiz y Hugo Reclus Martínez Tárraga, el teniente primero Darío Martínez, los tenientes Exequiel Aguilar y Franco Grupico, también a los subtenientes Facundo Acosta, Gerardo Bautista y Claudia Cayata.

De los once superiores suspendidos, nueve fueron nombrados en cada una de las declaraciones y posteriormente procesados. El fiscal Fabián Martínez fue quien se encargó de recoger y analizar los hechos contados sobre la madrugada del 19 de junio, día en que se desarrolló el ritual de iniciación.