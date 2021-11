El candidato a Senador por Córdoba de Juntos por el Cambio, Luis Juez, emitió su voto en las Elecciones legislativas 2021. El vencedor de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre se presentó en el Instituto San Luis Gonzaga pasadas las 10 de este domingo.

Minutos antes de sufragar, Juez aseguró: “Estamos con mucha expectativa, Dios nos va a ayudar”. En este sentido, el actual diputado nacional se esperanzó: “Ojalá las elecciones sirvan para que mañana la gente pueda empezar a encontrar la esperanza”.

Fiel a su estilo, el principal referente del Frente Cívico estuvo al borde de romper la veda electoral con sus dichos. “Hay que empezar a pensar un país para todos, no solo para un pedazo”, manifestó el compañero de fórmula de Rodrigo de Loredo.

Por otra parte, en cuanto a la carrera electoral previa a estas elecciones, Juez aseguró: “He disfrutado mucho la campaña, porque pude hablar con gente con la que antes no me llevaba”. Por último, no quiso desaprovechar la oportunidad para remarcar que “tenemos las tarifas más caras del país”.