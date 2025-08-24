Video: tras una pelea en un after, los atropelló con su auto en Córdoba

La tranquilidad del domingo se vio interrumpida por un grave hecho en barrio Villa Allende Parque, cerca de la intersección de las calles Rincón de Luna y Arroyo Cabral. En ese lugar, un auto atropelló a un grupo de personas que salían de un after. Una cámara de seguridad de un vecino captó el momento, que ocurrió cerca de las 9.

Atropelló a un grupo de personas tras una pelea en un after

Según relató uno de los vecinos a La Voz, el conductor del auto y un motociclista habían tenido una pelea violenta durante un after. La discusión, iniciada al interior del sitio, continuó en la vía pública. Tras el altercado, el chofer del vehículo mayor regresó y los chocó de manera intencional. El impacto dejó a múltiples personas heridas en el pavimento.

Luego del atropello, testigos afirmaron que los organizadores del after clandestino y algunos asistentes procedieron a mover a los lesionados del lugar. El conductor responsable del siniestro, por su parte, se habría dado a la fuga.

“Guardaron todo, como que no sucedió, estamos cansados de llamar a la Policía”, relató el hombre. Esto incluyó la remoción de plásticos, vidrios y otros restos esparcidos, para eliminar cualquier indicio. Incluso, se habría subido a un joven gravemente herido, quien viajaba en la moto, a otro vehículo para alejarlo antes de la llegada de las autoridades.

Al menos cuatro individuos resultaron afectados por el atropello. Poco después del incidente, un joven de 19 años ingresó por sus propios medios al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero, situado a unos 15 minutos del hecho. El muchacho presentaba traumatismos en el rostro y la espalda. La Policía llegó al sitio tras numerosos llamados vecinales, pero, en ese momento, no halló a personas heridas ni rastros evidentes del choque.

Video: así fue el atropello de un grupo de personas en Villa Allende