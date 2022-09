Vídeo: la victoria más abultada de Belgrano, cómo quedó la tabla y qué le falta para lograr el objetivo

Belgrano aceleró en la recta final de la Primera Nacional con una goleada sobre Tristán Suárez por 4 a 1 en Alberdi, y es puntero con 11 puntos de ventaja sobre el escolta Instituto, y 12 por encima de San Martín de Tucumán, que juega este lunes y será su próximo rival, el 12 de setiembre en La Ciudadela.

El Pirata se impuso con los goles de Santiago Longo (golazo), Pablo Vegetti, Ibrahim Hesar y Guillermo Pereira, para un victoria que lo consolida en los más alto de las posiciones en la Primera Nacional, a cinco fecha del final del torneo.

San Martín visita este lunes a Deportivo Riestra, a las 15.30 por TyC Sports. Si lo tucumanos no ganan, e Instituto no consigue los tres puntos el próximo sábado frente a Gimnasia de Jujuy en Alta Córdoba, Belgrano será campeón y logrará el ascenso el lunes en Tucumán, en caso de que derrote al Santo.

Al Pirata le quedarán después los compromisos con Defensores de Belgrano (L), Brown de Adrogué (V), Chacarita (L) y Brown de Puerto Madryn (V).

Posiciones (primeros puestos): Belgrano 67 puntos; Instituto 56; San Martín de Tucumán 55; Gimnasia de Mendoza 54; All Boys 51; Chaco For Ever 50; Estudiantes de Río Cuarto 49.