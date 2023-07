Video indignante: otro conductor fue grabado mientras realizaba una maniobra peligrosa en las Altas Cumbres

Otra vez, un conductor fue grabado mientras realizaba una maniobra peligrosa en el camino de las Altas Cumbres. Días atrás, tuvo lugar un episodio similar donde la Justicia determinó la suspensión de su licencia de conducir.

Esta vez, el conductor de una Toyota Hilux pasó a dos autos en doble línea amarilla y en una curva, sobre la ruta E-34. El hecho ocurrió aproximadamente antes de la rotonda que divide el camino hacia Nono, Mina Clavero y la salida a Córdoba.

“A pesar de los controles y todo lo que ocurre, la gente sigue haciendo lo que le sirve. No aprendemos nunca. Tuve la oportunidad de filmarlo ya que me encontraba de acompañante pero ya he visto muchas cosas de este tipo”, contó a El Doce el testigo que registró el episodio.