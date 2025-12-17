Vende barriletes, le robaron su prótesis y no puede trabajar: el pedido de ayuda de un cordobés

Tras un accidente laboral en 2000, Martín Moya, un vecino de Córdoba, sufrió la amputación de su pierna derecha. Durante 25 años, utilizó una prótesis y muletas para movilizarse, algo que le impidió conseguir un empleo formal. Debido a esto, vende barriletes hechos a mano para subsistir. Sin embargo, el robo de su prótesis le impide continuar trabajando.

Le robaron su prótesis y no puede trabajar: el pedido de ayuda de un cordobés

El hombre de 53 años contó que el intenso calor le provocó una lastimadura en el muñón, por lo que tuvo que quitarse la prótesis para sanar la herida con cremas. En ese breve lapso, delincuentes ingresaron a su monoambiente, vivienda que él mismo construyó, y se llevaron la pierna ortopédica.

Además del dispositivo protésico, robaron un televisor, un equipo de música, toda su ropa, y el dinero correspondiente a la jubilación y el aguinaldo que había cobrado hace poco. “Estoy muy acostumbrado a mi prótesis, es parte de mí. Era muy buena, articulada en la rodilla y el pie, es una de las mejores prótesis que se puede conseguir”, dijo a El Doce.

Martín pide ayudar para encontrar su prótesis. (Foto: El Doce)

“Tengo la fe y la esperanza de que si se viraliza la voy a encontrar. Pido por favor que me la devuelvan”, expresó. Es importante remarcar que la pierna tiene una tecnología que solo le sirve a Martín, ya que está configurada para su cuerpo y le permite no sufrir problemas de cadera y columna.

La pérdida de la prótesis modifica completamente su cotidianeidad. Ahora, se ve obligado a movilizarse exclusivamente con sus muletas, algo que dificulta su ingreso a su hogar se encuentra en un segundo piso y la escalera presenta un acceso difícil. Tampoco puede conducir su moto para ir a vender los barriletes. Quien tenga información sobre el paradero del objeto puede comunicarse al teléfono 3513099662.