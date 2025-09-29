Cómo y dónde inscribirse en el programa para conseguir el primer empleo en Córdoba

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció el relanzamiento del Programa Primer Paso (PPP). Esta medida busca promover la inserción laboral de la juventud en todo el territorio provincial. El mandatario expresó que su política de gobierno es generar puestos de trabajo, y por eso decidió impulsar una nueva edición, buscando evitar que alguien “quede al costado del camino, resignando sueños y proyectos”.

Esta decisión ocurre en el contexto de una crisis nacional que afecta con fuerza a los más jóvenes, quienes enfrentan gran dificultad para acceder a su primer puesto formal. Llaryora subrayó que relanzar el PPP es una respuesta directa frente a este desafío social.

Primer empleo: cómo y dónde inscribirse en el programa

La nueva iniciativa abrirá 15.000 oportunidades laborales en la provincia. El cupo está dirigido específicamente a jóvenes de entre 16 y 25 años. El objetivo fundamental de esta política es que los participantes logren acceder a formación, práctica y experiencia en relación de dependencia. Este esquema representa su primer acercamiento al universo del empleo formal. El mandatario indicó que este proyecto transformará la vida de miles de beneficiarios, brindándoles un punto de partida profesional.

Las postulaciones para el programa estarán activas desde este lunes 29. Los interesados deberán registrarse en el portal oficial del gobierno de Córdoba. La dirección web habilitada para completar la solicitud es desarrolloyempleo.cba.gov.ar.