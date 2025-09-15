Córdoba: explotó un aire acondicionado y sufrió la amputación de un brazo

Un operario de una empresa metalúrgica en Córdoba sufrió la amputación de su brazo derecho tras la explosión de un equipo de aire acondicionado que manipulaba. El suceso, que ocurrió en la zona sur de la capital provincial, lo dejó con heridas severas y fracturas expuestas. Permanece internado en el Hospital de Urgencias.

Explotó un aire acondicionado y le amputaron un brazo

El incidente tuvo lugar este lunes cerca del mediodía en la firma Proma, una empresa metalúrgica. Este establecimiento se ubica en la calle Colina Impira al 3500, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, a escasos metros de la fábrica de Renault. La víctima, un trabajador ajeno al personal fijo de la compañía, se encontraba efectuando tareas de recarga en un artefacto de aire acondicionado. Por motivos aún bajo investigación, este equipo explotó de forma súbita.

Como consecuencia directa del estallido, el hombre sufrió la amputación de su brazo derecho. Además, las heridas se extendieron a sus miembros inferiores y superiores. El trabajador, tras la violenta detonación, también cayó desde un techo de chapa, lo que le provocó fracturas expuestas en diversas partes de su cuerpo. Las causas exactas que desencadenaron la explosión del aire acondicionado son actualmente objeto de investigación por parte de las autoridades pertinentes.