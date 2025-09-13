Cristian “Cuti” Romero se convirtió en un pilar del equipo de Lionel Scaloni gracias a sus primeros pasos en Atalanta. En este sentido, un exjugador de la Selección Argentina reveló cómo era el cordobés dando en sus primeros pasos europeos.

Un exjugador de la Selección Argentina habló del Cuti Romero

“Cuti primero va al Genoa. ¿Qué le pasaba? Lo echaron dos o tres veces seguidas y le sacaban muchas veces amarilla porque pegaba una banda“, rememoró entre risas Alejandro “Papu” Gómez, en diálogo con el periodista Julián Polo en Youtube.

Cuti Romero junto a Papu Gómez en Atalanta (Archivo)

El mediocampista compartió equipo con Cuti Romero en la Atalanta de Italia, al mando de Gian Piero Gasperini. En aquel entonces, también tenía una buena relación con Scaloni, quien andaba necesitado de un defensor.

“Uy, este es...”: un exjugador de la Selección Argentina reveló cómo era Cuti Romero

“Lo compra el Atalanta y nos sorprendió muchísimo desde el primer día. Dijimos: ‘Uy, este es un crack’“, rememoró sobre aquel joven. “Scaloni estaba buscando un central zurdo y lo vino a ver a Palomino al Atalanta que jugaba conmigo. Me viene a ver a mí, nos reunimos y me dijo que estaban buscando un central. ‘Llevate a Cuti porque es un crack. Con Gasperini va a mejorar’, le dije”, sostuvo.

“Primero me convoca a mí y después lo convoca a Cuti, al que lo venían siguiendo Samuel y Ayala”, ponderó. Por otro lado, aseguró que Romero es un jugador “extraordinario” y nunca vio “una cosa igual” en el día a día.

"Cuti" Romero y "Papu" Gómez serán titulares, Paulo Dybala esperará su oportunidad en el banco. (AP)

“Me acuerdo que yo lo picaba siempre, le metía el dedo un poco ahí. Jugábamos contra la Roma y le decía: ‘Mirá que hoy jugás contra Dzeko. Hoy no tocás una pelota. Hoy te come’. Después, Dzeko no tocaba una pelota”, reconoció entre risas.

Los elogios del exjugador de la Selección Argentina para Cuti Romero

Luego, brindó otro recuerdo de los partidos más apasionantes de la Serie A. “Una vez jugamos contra el Inter que jugaban Lukaku-Lautaro. Le dije: ‘Hoy jugamos contra el Inter, ¿sabés el baile que te van a dar? Hoy no tocás una’. Y él decía: ‘Hoy los rompo todo a los dos’. Y después pasaba eso, no tocaban ni una pelota", aportó.

“Tiene carácter, personalidad. ¿Viste cuándo te sentís superior? Pecho inflado. Después, mejoró mucha la salida de balón desde abajo y en varios aspectos. Ya de por sí lo tenía adentro, lo otro era pulir la técnica y otras cosas. Es tiempista, agresivo. Impresionante”, culminó.