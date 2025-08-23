El astronómico salario que cobra Cuti Romero tras renovar con Tottenham

Tottenham confirmó a mediados de agosto que Cristian “Cuti” Romero renovó su contrato con la institución. El acuerdo entre el club de Londres y el cordobés implica una serie de mejoras, entre las cuales se destaca la salarial.

Cuti Romero renovó contrato con Tottenham

“Estamos encantados de anunciar que Cristian Romero ha firmado un nuevo contrato de larga duración con el club”, expresó el conjunto que habitualmente viste de blanco en la Premier League.

Cuti Romero renovó contrato con Tottenham.

“Trabajo duro, espíritu, juntos. Este es mi contrato con ustedes”, aseguró el defensor central en el video que compartió la institución. “Estoy muy feliz aquí. Para mi, este es el mejor club del mundo”, aseguró el futbolista de 27 años.

Qué dijo Thomas Frank, nuevo DT de Tottenham, sobre Cuti Romero

A pesar de las tentaciones de los clubes de Madrid, Atlético y Real, Cuti Romero sigue apostando por el fútbol inglés. Thomas Frank, su entrenador, decidió darle la cinta de capitán luego de la salida de Heung-Min Son rumbo a los Estados Unidos.

ARCHIVO Thomas Frank, entrenador de Tottenham. (Foto AP/Ian Walton, Archivo)

“Cuti es uno de esos líderes que no necesitan hablar todo el tiempo. Su presencia, su intensidad, su forma de defender: eso es liderazgo puro. Cuando entramos al campo, el equipo siente su energía. Y eso no se entrena, se nace con eso", expresó el danés.

El astronómico salario que cobra Cuti Romero en Tottenham

Tottenham invierte anualmente 170 millones de dólares en los salarios de sus futbolistas. Antes de renovar contrato, Romero percibía una remuneración anual de 12 millones de dólares. Si bien el club no comunicó cifras oficiales, medios ingleses notificaron de un importante incremento, que supera las 175.000 libras a la semana.