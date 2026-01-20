Universo Jiménez busca personal en Córdoba: cuáles son los requisitos

Universo Jiménez, la plataforma integral de contenidos y eventos vinculada a La Mona Jiménez, anunció el inicio de un proceso de selección para sumar personal a su estructura operativa en la ciudad de Córdoba. La convocatoria está orientada a perfiles proactivos que puedan desempeñarse en la modalidad presencial.

Universo Jiménez busca personal: los requisitos

La búsqueda se centra específicamente en las posiciones de recepcionista y secretaria. Según la información institucional de la firma, los candidatos deben demostrar capacidades de organización, responsabilidad y puntualidad.

Entre los requisitos excluyentes y valorados detallados en la convocatoria se encuentran:

Residencia : Vivir en la zona del Cerro de las Rosas o barrios aledaños. No obstante, el formulario de inscripción permite registrar postulantes de zona Norte, Sur, Centro y otras áreas de la ciudad.

Habilidades blandas : Excelente comunicación oral y escrita, trato cordial y capacidad de trabajo en equipo.

Gestión : Manejo de agenda, administración de documentación y prolijidad en las tareas diarias.

Experiencia: Se solicita contar con antecedentes laborales en puestos similares.

Asimismo, la empresa requiere que los aspirantes cuenten con manejo de idiomas, consultando específicamente sobre conocimientos en inglés, portugués o francés. Además, deben completar un formulario de registro que incluye datos personales básicos como DNI, CUIL, fecha de nacimiento y número de teléfono de contacto.

Se pide adjuntar un currículum vítae actualizado en formato PDF o Word. También, se requiere una foto de perfil y una breve descripción sobre la motivación personal para formar parte de la organización. Este es el link de postulación: https://forms.gle/YfyfRk8XHLhzxzD18.