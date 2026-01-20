Dos líneas de SiBus amplían su recorrido en la ciudad de Córdoba: lo que hay que saber

En un esfuerzo por optimizar la movilidad urbana en el sector sur de la capital, la Municipalidad de Córdoba oficializó la ampliación de los trayectos para las líneas 31 y 34 de la empresa SiBus. Esta medida surge de una alianza estratégica entre el Estado municipal, la desarrollista Edisur y la prestataria del servicio de transporte. La iniciativa incluyó la habilitación de una nueva punta de línea compartida, situada entre los barrios Manantiales II y Universitario de Horizonte II.

El objetivo central de estas modificaciones es facilitar el traslado de los vecinos hacia puntos neurálgicos, como el centro cordobés y el Polo Sanitario. Según informaron las autoridades, los cambios buscan acompañar el crecimiento demográfico del sector y reducir las distancias de caminata que los usuarios deben realizar para acceder a las unidades.

Detalles del nuevo recorrido de la Línea 31

La línea 31, que vincula Manantiales II con el Polo Sanitario, incorporó un tramo que recorre la zona comercial del boulevard Bonciolini. Este ajuste permite que el colectivo llegue hasta las inmediaciones del Colegio Fasta Santo Cura Brochero.

De esta manera, se brinda una alternativa de transporte directo para los alumnos de dicha institución y se refuerza el vínculo de los residentes de Universitario de Horizonte con los centros de salud del Polo Sanitario.

Ajustes en el trayecto de la Línea 34

Por su parte, la línea 34, que conecta Universitario de Horizonte II con el área céntrica, ahora atraviesa las calles públicas 5, F, 8 y A. Este nuevo trazado desemboca finalmente en la Avenida Armada Argentina, facilitando el acceso de los vecinos de las etapas I y II de Universitario de Horizonte y de Manantiales II hacia el centro. Además, la modificación mejora significativamente la vinculación del sector con la Universidad Católica de Córdoba (UCC).

El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, destacó que esta ampliación es fruto del trabajo articulado entre el sector público, los desarrolladores y los vecinos. El funcionario subrayó que, bajo la gestión del intendente Daniel Passerini, se busca integrar y acompañar el crecimiento de cada barrio de la ciudad. Los nuevos recorridos ya integran puntos comerciales clave para la vida cotidiana de los usuarios del sector.

Los ciudadanos ya pueden visualizar las modificaciones vigentes y la ubicación exacta de las paradas a través de la aplicación oficial Tu Bondi. Esta herramienta digital permite consultar en tiempo real el posicionamiento de las unidades. La actualización del servicio en la zona sur representa un avance en la infraestructura de movilidad, adaptándose a las necesidades de un sector en constante expansión.