La Mona Jiménez festejó sus 75 años con un festival explosivo y la misma pasión de siempre

Córdoba se vistió de fiesta este 10 de enero para celebrar el aniversario del máximo ídolo de la música popular local. Con el Festival Bum Bum como escenario, Juan Carlos “La Mona” Jiménez reafirmó su vigencia en una jornada que unió el cuarteto tradicional con figuras internacionales y nuevos referentes urbanos ante más de 25.000 personas.

Una entrada mítica y un repertorio con historia

Apenas pasada la medianoche, y a solo 30 minutos de haber estrenado sus 75 años, el Mandamás sorprendió al público con una aparición inspirada en la estética de grandes estrellas internacionales, como Shakira, y de la cual Vía Córdoba fue parte. Resguardado en una bata granate, caminó desde las afueras del playón hasta el escenario rodeado de su “monada”, lo que dio inicio a un show que celebró sus 59 años de trayectoria ininterrumpida en el cuarteto.

Festival Bum Bum. (Foto: Universo Jiménez)

A diferencia de otras presentaciones, Jiménez optó por un repertorio de “raíz”, priorizando gemas de su discografía por sobre los éxitos más radiales. Sonaron composiciones como Lo que ha pasado anoche, Después de un año, Se lo juro vieja y Verónica, esta última precedida por el anuncio de su próximo baile de los enamorados el 14 de febrero. El cierre, de gran carga emotiva, llegó con el pasaje instrumental de Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar.

El Bum Bum: un cruce generacional e internacional

La edición 2026 del festival se consolidó como una propuesta transversal y diversa. El componente internacional estuvo marcado por Major Lazer, liderado por el reconocido productor Diplo. La formación, que estrenó en Córdoba a su nueva cantante American Foster, ofreció un set de electrónica y dancehall que incluyó un homenaje al género local al sonar Fue lo mejor del amor, en la voz de Rodrigo Bueno.

Major Lazer se apoderó del escenario. (Jorge Peñaranda / La Voz)

Por su parte, el puertorriqueño Myke Towers aportó la cuota de rap y música urbana con una presentación precisa que recorrió éxitos como La Curiosidad y La Falda. La grilla se completó con la presencia de Luck Ra y La Joaqui, quienes aportaron los hits que dominan las plataformas actuales, y la participación de El Loco Amato, quien reivindicó la historia del cuarteto con un set de clásicos que hizo vibrar al público.

Show de La Joaqui en el Festival Bum Bum 2026. (Jorge Peñaranda / La Voz)

El legado de una identidad cultural

Más allá del festejo individual, el evento subrayó la importancia del cuarteto, recientemente declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. A lo largo de casi seis décadas, Jiménez ha sido el motor de un género que hoy atraviesa todas las capas sociales del país.

La entrada triunfal del Mandamás. (Jorge Peñaranda / La Voz)

Con 75 años de vida, el ídolo cordobés mantiene intacta su capacidad de convocatoria, transformando su cumpleaños en un fenómeno cultural que, como indica su trayectoria, ha superado barreras geográficas y temporales para seguir latiendo en el corazón de su pueblo.