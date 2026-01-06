Un trabajador recibió una descarga eléctrica y murió en el sur de Córdoba

Un trabajador recibió una descarga eléctrica y murió en el sur de la provincia de Córdoba. El episodio se suma a un inicio de año fatal entre los siniestros viales y el primer femicidio de 2026 en Villa María.

La víctima, un hombre de 40 años, estaba cavando en una zanja con una pala en la avenida Hipólito Yrigoyen al 1100 el lunes 5, según informó la Departamental de Río Cuarto a través de un comunicado matutino este martes 6.

La zona del accidente laboral en Las Higueras.

En ese contexto, y por causas a establecer, “rompió accidentalmente el tendido eléctrico subterráneo con una pala, recibiendo una descarga eléctrica”, notificó la Policía. Ante este escenario, sus compañeros dieron aviso y lo trasladaron al Hospital San Antonio de Padua, donde confirmaron su muerte. La Justicia investiga las condiciones alrededor del episodio en Las Higueras.