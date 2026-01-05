Nuevo crimen en Córdoba: murió una de las jóvenes atacadas con combustible

Durante la madrugada de este lunes 5 de enero, las autoridades sanitarias confirmaron el fallecimiento de Lourdes Abigail Orellano, la joven de 26 años que se encontraba en terapia intensiva tras sufrir un brutal ataque en Córdoba. Permanecía internada en el Instituto del Quemado, dependiente del Hospital Córdoba, desde el pasado 27 de diciembre.

Murió una de las jóvenes atacadas con combustible

El episodio que derivó en este desenlace fatal ocurrió en una vivienda de barrio San Jorge. Según los datos que constan en la investigación, la víctima se encontraba acompañada por otra mujer cuando dos hombres irrumpieron en el domicilio. Sin que mediara palabra alguna, los agresores las rociaron con combustible y las prendieron fuego.

Tras el ataque, ambas mujeres fueron trasladadas de urgencia al centro de salud. El cuadro clínico de Orellano era crítico desde su ingreso, ya que presentaba quemaduras severas en el 42 por ciento de su cuerpo. A pesar de la intervención de los especialistas en terapia intensiva, las complicaciones derivadas de las lesiones provocaron su muerte en las primeras horas de hoy. La otra mujer atacada también sufrió heridas de gravedad, con lesiones que alcanzan el 22 por ciento de su superficie corporal. Hasta el momento, esta víctima continúa internada y luchando por su vida.

Nuevo crimen: investigación y búsqueda de los responsables

La causa es investigada actualmente por la Fiscalía Distrito 3 Turno 1, bajo la carátula de homicidio. Las autoridades judiciales y policiales trabajan de forma conjunta para identificar y localizar a los dos hombres señalados como autores materiales del ataque.

Hasta el cierre de esta nota, los agresores continúan prófugos y no se han brindado detalles adicionales sobre el posible móvil del crimen, aunque el caso se enmarca en un contexto de extrema violencia de género que conmociona a la sociedad cordobesa en el inicio del año. La Justicia espera recolectar testimonios clave que permitan avanzar en las detenciones de manera inminente.