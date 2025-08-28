La milanesa es uno de los platos preferidos en las cocinas de Argentina, ya sea clásica, napolitana, a caballo o una reversión novedosa. Esta semana, un torneo gastronómico eligió el mejor sánguche de milanesa de Córdoba, que quienes lo probaron lo definieron como “potente“.

Eligieron las mejores milanesas de Córdoba

Desde este lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto, inclusive, la ciudad vive la Semana de la Milanesa 2025 en Córdoba. La comunidad puede aprovechar diferentes promociones de establecimientos culinarios que preparan el producto apanado.

Estos son los ganadores de la Semana de la Milanesa 2025. (Gentileza Circuito Gastronómico)

En su primer día, un jurado compuesto por expertos gastronómicos, periodistas, comunicadores, creadores de contenido y figuras de la comunidad cordobesa se reunieron en Campo de Las Flores.

Allí, cataron 43 muestras de milanesa recién elaboradas y las puntuaron del uno al 10 en los siguientes criterios: calidad de materia prima, equilibrio de ingredientes, presentación, textura, sabor y aroma. Finalmente, seleccionaron las mejores milanesas al plato y sándwich de Córdoba.

Qué restaurante prepara el mejor sánguche milanesa de Córdoba

El podio de el mejor sánguche de milanesa 2025 de Córdoba quedó conformado de la siguiente manera:

Bodegón del Sur: 57,8 puntos. 3 Tomates: 56,5 puntos. La Casona de Alem: 55,86 puntos.

Cómo es el mejor sánguche de milanesa de Córdoba

Los creadores del mejor sánguche milanesa de Córdoba lo definieron como “revolucionario” y analizaron las claves diferenciales que les permitieron ganar la competencia.

Bodegón del Sur ganó el premio al mejor sánguche de milanesa de Córdoba.

“Esta milanesa tuvo un maridaje de 12 horas y cuenta con un pan de masa madre liviano”, enumeró el cocinero de Bodegón del Sur. En paralelo, enumeró los ingredientes de la preparación que estará disponible al público a partir del lunes 1 de septiembre:

Pan de masa madre artesanal.

Base de repollo aderezado.

Milanesa de ternera rebozada, crocante y dorada.

Morrones asados macerados en ajo.

Pepinos encurtidos.

Cuatro anillos de cebolla rebozada frita.

Salsa criolla.

Dónde comer el mejor sánguche de milanesa de Córdoba