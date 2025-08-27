Suculenta: cómo es la mejor milanesa de Córdoba y en qué restaurante se prepara

La Semana de la Milanesa 2025 está en marcha y los establecimientos gastronómicos tienen sus cocinas con frituras y hornos a toda máquina. Como cada oportunidad, se realizó un torneo que enfrentó a diferentes restaurantes y eligió la mejor milanesa de Córdoba.

Eligieron las mejores milanesas de Córdoba

Desde este lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto, la ciudad de Córdoba es sinónimo del platillo icónico de la gastronomía Argentina. Pero en su primer día, se realizó la competencia, que seleccionó a las mejores milanesas al plato y en sándwich.

La Semana de la Milanesa 2025 en Córdoba termina el domingo 31 de agosto.

Un jurado compuesto por expertos gastronómicos, periodistas, comunicadores, creadores de contenido y figuras de la comunidad cordobesa se reunieron en Campo de Las Flores. Allí, probaron 43 muestras recién elaboradas.

Posteriormente, puntuaron cada una del uno al 10 en criterios como la calidad de materia prima, el equilibrio de los ingredientes, la presentación, la textura, el sabor y el aroma.

Qué restaurante prepara la mejor milanesa de Córdoba

El podio de la mejor milanesa al plato 2025 quedó conformado de la siguiente manera:

Ciudadano: 64,38 puntos. Astor Restaurante: 59,5 puntos. Bester Koch: 56,21 puntos.

Cómo es la mejor milanesa de Córdoba

Según describió Ciudadano en diálogo con Circuito Gastronómico, la mejor milanesa de Córdoba es de bife de chorizo, está rebosada con panko y cuenta con fideos moñito con queso como guarnición.

La mejor milanesa de Córdoba es de bife de chorizo y se acompaña con fideos moñito.

“Una mila que se defendiera sola por la calidad y terneza de su carne, su sabor y el empanizado. Tomamos el riesgo y el jurado entendió nuestro concepto. Es un orgullo tener este plato tan nuestro, tan argentino, tan especial en cada una de nuestras casas. Esta vez ganó lo sencillo, lo simple. Ese es el objetivo de nuestra comida”, expresaron desde el restaurante.

Dónde está el restaurante que prepara la mejor milanesa de Córdoba