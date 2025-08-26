Las promociones por la Semana de la Milanesa 2025 en Córdoba: 2×1, 40% de descuento y más

La Semana de la Milanesa 2025 en Córdoba comenzó este lunes 25 de agosto. Como es habitual en cada septenario temático, los establecimientos gastronómicos de la ciudad prepararon diferentes promociones, que este año incluyen 2×1, 40% de descuento y más.

Cuándo es la Semana de la Milanesa 2025 en Córdoba

Desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto, Circuito Gastronómico, entidad que promueve la celebración, busca honrar al platillo que es un protagonista en la cocina de Argentina, sin importar la guarnición o si está dentro de un sándwich.

La Semana de la Milanesa 2025 en Córdoba termina el domingo 31 de agosto. (Gentileza Circuito Gastronómico)

A lo largo de los días mencionados, restaurantes, bares y casas de comidas brindarán precios especiales en algunas de sus opciones que tengan al empanado como protagonista.

Las promociones por la Semana de la Milanesa 2025 en Córdoba

2×1 : Pepecito: Gauss al 5.500, Villa Belgrano. Para consumir en salón : lunes y martes ofrece 2×1 en todas sus milanesas; de miércoles a domingo: 30% de descuento en todas las milanesas y todos los días: 30% de descuento en pinta de cerveza. Para delivery y take away : todos los días hay 30% de descuento en todas las milanesas de la carta y, además, ⁠2×1 en lata de cerveza de 473 cc. Las promociones son válidas abonando en efectivo el total de la cuenta. Están incluidas todas las variedades de milanesas. Óleo: O’Higgins al 5.450, Villa Eucarística. Para consumir en salón : 2×1 en todas las milanesas de la carta. Milá . Elías Yofre al 1.260, Jardín Espinosa. Para consumir en salón : 2×1 en Milanesa de choclo (con crema de choclo y crocante de parmesano); Milanesa americana (con dúo de queso, panceta en láminas, cebolla crispy y huevo); y Milanesa con muzzarella, aceitunas negras, champiñón, cherry y crocante de batata acompañado de tortilla de papas. Astor: Vélez Sársfield al 365, Teatro San Martín. Para consumir en salón : 2×1 en Milanesa Clásica con puré de papas. La Casona de Alem. Leandro Alem al 1.395, General Bustos. Para delivery y take away : 2×1 en sándwich de milanesa simple y en la milanesa común con guarnición. La Sifonda: Valparaíso al 4.250, Tejas del Sur. Para consumir en salón, delivery y take away: hay 2×1 en todas las milanesas de la carta, durante toda la semana.

4×3: 3 Tomates . Obispo Trejo al 1.131, Nueva Córdoba. Para consumir en salón, delivery y take away : precios promocionales en sus Mila Meh y Mila Yaki.

40% de descuento: Bodegón del Sur : avenida O’Higgins al 3.571, Jardín. Para consumir en salón : Lunes en la Completa y Poderosa. Martes en Napolitana y Americana. Miércoles en Gramajo y Tentación en cascada

30% de descuento: El Club de la Milanesa . Para consumir en salón: brinda en sus milanesas M de ternera y de pollo, en sus variedades Clásica, A Caballo y Cheddar. Ondahaus: avenida Sabattini al 3.250, Hiper Libertad de Ruta 9. Para consumir en el salón y delivery : en milanesa Napolitana con guarnición y bebida. Bros Comedor: 27 de abril al 568, piso dos, Centro. Para consumir en el salón y delivery : milanesa de bife de chorizo. Napolitana en polvo. Elenia Bar: Colón al 5.852. Para consumir en el salón, delivery y take away : en sándwich de milanesa. Bodegan : Luis de Tejeda al 4.565, Cerro de las Rosas. Para consumir en el salón : milanesa de bife de chorizo a la napolitana con papas fritas, milanesa de bife de chorizo a caballo con fritas, milanesa de ternera a la napolitana con fritas, suprema rellena con puré de zapallo, milanesa de ternera con fideos, suprema con papas fritas a caballo. Tregua: 25 de Mayo al 703, General Paz. Para consumir en salón : milanesa Tregua. El Marqués Resto Bar: Suárez de Figueroa al 331, Marqués de Sobremonte. Para consumir en el salón, delivery y take away : sus milanesas Americana, Mediterránea y Marqués. Génova: Roma al 490, General Paz. Para consumir en salón : en todas las milanesas de la carta. Junior B : Para consumir en salón: en su combo de Tabla de Milanesas (tres variedades de milanesas a elección con papas fritas ) con una jarra de cerveza. Bodegón del Sur : avenida O’Higgins al 3.571, Jardín. Para consumir en el salón : Jueves : milanesa Fausto y en el sándwich de milanesa. Viernes : milanesa del Bodegón y en Queso y Espinaca.

25% de descuento : Bullanga Milanga : Para consumir en el salón, delivery y take away : en toda su carta de sándwiches de milanesa.

20% de descuento : Milanesería By Popular: Complejo Acaece, Valle Escondido. Para consumir en salón : degustación de milanesas cuatro quesos pollo, a caballo carne y clásica de cerdo o pollo. Para consumir en salón, delivery y take away : en sándwich de milanesa de carne. Bester Koch: avenida 24 de septiembre al 815, General Paz. Para consumir en salón, delivery y take away: en todas las variedades de milanesas y sándwiches de milanesa. Ta Locro . Roma al 1.295: Para consumir en salón, delivery o take away : milanesa Napolitana, milanesa Cheddar y milanesa A Caballo con cuatro huevos. Ciudadano: Tejeda al 4.444. Para consumir en salón y take away : milanesa con fideos o ensalada solo para almorzar. Khaosan Thai Food: Belgrano al 867, Galería Tiempo Atrás, Güemes. Para consumir en salón, delivery y take away : milanesa de pollo al curry verde tailandés.

15% de descuento : Chicha Style: avenida Caraffa al 2.858, Villa Cabrera. Para consumir en salón y para delivery: en todas las milanesas de la carta. Pizzería Popular: Para consumir en salón, delivery o take away: en su Milanesa La Popular,



Las modalidades de pago en su mayoría son en efectivo. Unos pocos restaurantes aceptan tarjetas de débito, tarjetas de crédito o transferencia. Por eso, recomendamos que los comensales consulten con el establecimiento elegido previo a realizar su pedido.