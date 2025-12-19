Vía Córdoba / Muerte

Un renombrado productor rural de Córdoba murió mientras llevaba cajas de Navidad a sus empleados

Un sobreviviente contó los detalles del siniestro vial que tuvo a dos personas heridas.

19 de diciembre de 2025,

Un renombrado productor rural de Córdoba murió mientras llevaba cajas de Navidad a sus empleados
El productor rural falleció en un viaje cuando volvía a Córdoba con cajas de Navidad para sus empleados. (Freepik/Ilustrativa).

Un renombrado productor rural de Córdoba murió mientras llevaba cajas de Navidad a sus empleados. El interior de la provincia está de luto a raíz de la tragedia que dejó una marcada pérdida en la comunidad.

Un renombrado productor rural de Córdoba murió mientras llevaba cajas de Navidad a sus empleados

Rubén Juan Ruatta era el dueño en un campo de Miraval en el pueblo de La Tordilla. El hombre de 58 años viajaba junto a Néstor Carlos Combo, de 69, y Luis Alberto Beltramo, de 72, de regreso con un obsequio para los trabajadores.

Rubén Juan Ruatta falleció tras un siniestro vial.
Rubén Juan Ruatta falleció tras un siniestro vial.

Lamentablemente, alrededor de las 13.30 del martes 17, el conductor se descompensó, perdió el control de su Toyota Hilux 4x4 y chocó contra un árbol. El hecho se registró en el paraje San Lorenzo, entre Sumampa y Villa Ojo de Agua, en la provincia de Santiago del Estero.

Habló un testigo de la muerte del renombrado productor rural de Córdoba

Se cruzó de carril, le grité y no me respondió ni atinó a reaccionar”, dijo Combo, según fuentes oficiales de la Policía que hablaron con Clarín. Los acompañantes sufrieron heridas menores y fueron atendidos por precaución en un hospital local.

