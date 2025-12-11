Un limpiavidrios fue detenido por romper un patrullero y pelear en Córdoba

Un limpiavidrios terminó detenido en la tarde del miércoles 10 de diciembre por romper un patrullero de la Policía de Córdoba. Previamente, protagonizó una pelea callejera, según confirmó la fuerza de seguridad a través de un video de las cámaras del 911.

Un limpiavidrios rompió un patrullero y peleó en Córdoba

El episodio de violencia e inseguridad se registró en la esquina de Ambrosio Olmos y Obispo Trejo, barrio Nueva Córdoba. Personal recibió una alerta de la operadora del dispositivo, quien vio la disputa entre el limpiavidrios y un hombre.

Al llegar al lugar, los uniformados intentaron intervenir, pero el hombre respondió con violencia y provocó daños en el cristal trasero del móvil. Finalmente, lo aprehendieron con las medidas correspondientes y corroboraron antecedentes por episodios similares. Fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.