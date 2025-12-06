Inseguridad en Córdoba: balearon a cuatro hombres a la salida de una fiesta

Cuatro hombres fueron hospitalizados este sábado 6 de diciembre en la ciudad de Córdoba producto de una balacera a la salida de una fiesta. La Policía investiga las causas y condiciones alrededor del episodio de inseguridad.

Balearon a cuatro hombres a la salida de una fiesta en Córdoba

Dos sujetos aún no identificados efectuaron disparos desde una motocicleta Yamaha SZ roja en la celebración realizada en barrio Parque Las Rosas, según la reconstrucción que brindó un herido. Alrededor de las 7, él y otro fueron trasladados por un servicio de emergencias hasta el Hospital Misericordia.

Inseguridad en Córdoba. Atacaron a balazos a hombres en Parque Las Rosas. La Policía montó controles. (La Voz/José Gabriel Hernández)

En el centro de salud le constataron lesiones en sus miembros inferiores. Paralelamente, otros dos ingresaron al Hospital Madre Teresa de Calcuta, donde confirmaron heridas de bala en sus piernas. Además, otro recibió una bala en la zona de los genitales.