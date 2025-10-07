Un adolescente de 13 años recibió un disparo tras una balacera en Córdoba

Un adolescente de 13 años recibió un disparo tras una balacera a una casa en Córdoba, según denunció un grupo de vecinos a la Policía. El hecho se produjo durante la madrugada del domingo 5 de octubre y se conoció en las primeras horas de este martes 7.

El comunicado oficial de las fuerzas de Seguridad detalló que el suceso se produjo en la intersección de las calles Gallo y Germania, barrio Yapeyú. Una alerta al 911 describió dos autos que llegaron a la zona y efectuaron disparos contra una vivienda.

Las balas dieron contra la puerta de la casa y un menor que estaba dentro de ella sufrió una lesión, que no fue de gravedad. Según fuentes oficiales, el menor fue trasladado al Hospital de Pronta Atención San Jorge, donde recibió el tratamiento correspondiente y fue dado de alta.

La Policía investigó la zona y se dio con un auto que tenía un impacto de bala en su vidrio trasero. Los peritos sospechan que este rodado podría estar vinculado a la motivación de la agresión.