Un jugador titular en Talleres reconoció en vivo que podría dejar el club

Todavía no arrancó la pretemporada. Pero en Talleres se empieza a hablar de los jugadores que podrán seguir o se pueden ir del club pensando en los torneos próximos de la Liga Profesional.

Los rumores sobre posibles bajas y altas en el plantel que dirige Carlos Tevez están a la orden del día. Todavía no hay concreciones ni certezas de ningún tipo y el cuerpo técnico con los directivos encabezados por Andrés Fassi están trabajando para armar el equipo de la T para 2026.

EL JUGADOR DE TALLERES QUE HABLÓ SOBRE SU FUTURO

Mientras tanto, los jugadores albiazules están licenciados hasta el 26 de diciembre. En esa fecha deberán volver a los entrenamientos de cara a lo que serán los torneos para el próximo año.

Instituto y Talleres se enfrentaron por la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Uno que habló desde Colombia fue Juan Camilo Portilla. El volante central fue uno de los futbolistas más regulares de la T y eso hizo que Néstor Lorenzo, el DT de la Selección de ese país, lo convoque en casi todas las fechas Fifa.

Juan Camilo Portilla lamenta la derrota de Talleres ante Libertad en Asunción, Paraguay. (AP)

En un programa de TV, Portilla admitió que está estudiando ofertas de otros equipos. “Estamos a la expectativa de ver si hay un cambio en mi carrera. Se verá en estos dias“, afirmó en el programa DespiertaWin de Cali.

Enseguida admitió: “Estamos analizando si esas opciones pueden llegar a un fin con la gente de Talleres. Entonces, esperemos que en estos días haya noticias”.

⚽🤩👏 ¡Tremendo invitado! ¡Juan Camilo Portilla, jugador de Talleres de Córdoba y la selección Colombia, habló de su presente futbolístico!#DespiertaWIN pic.twitter.com/6g72qeSXao — Win Sports (@WinSportsTV) December 18, 2025

Sobre su experiencia en el fútbol argentino, opinó: “Fue una etapa de mucho aprendizaje, un fútbol muy competitivo. Me ha enseñado a mejorar muchas cosas y es un paso positivo”.

Y de Talleres habló en pasado: “He sido muy feliz allí, la gente me ha tratado muy bien, el equipo muy organizado, muy atento a todo. Te brinda todas las herramientas para seguir creciendo y estoy feliz de lo que ha sido mi paso por Talleres”.