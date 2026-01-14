Un hombre de 57 años se descompensó y murió en un reconocido balneario de Córdoba

Una jornada de descanso en las sierras cordobesas terminó en tragedia este miércoles 14 de enero. Un hombre de 57 años, proveniente de la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, murió tras sufrir una descompensación mientras disfrutaba del balneario Playas de Oro, uno de los puntos más concurridos de Villa Carlos Paz.

Un hombre se descompensó y murió en un balneario

El hecho se registró en horas de la tarde, cuando el turista se encontraba bañándose en las aguas del río San Antonio junto a sus familiares. Según relatos de testigos presenciales, el hombre comenzó a manifestar un malestar físico repentino mientras estaba en el agua. Ante esta situación, intentó salir del cauce por sus propios medios, pero al alcanzar la zona de la playa, sufrió un colapso y cayó sobre la arena.

El hombre murió en un balneario de Carlos Paz. (Foto: Gentileza)

La situación generó una inmediata desesperación entre sus allegados y las personas que se encontraban en el sector. Se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar estabilizarlo, pero los esfuerzos resultaron infructuosos. Minutos más tarde, el personal de salud interviniente confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Fuentes institucionales informaron que la víctima presentaba un cuadro clínico previo que incluía antecedentes de hipertensión y diabetes. Estos factores de riesgo habrían complicado su estado al momento de la descompensación en el ámbito acuático.

A raíz del suceso, se desplegó un operativo de emergencia integral en la costa del río. En el lugar trabajó personal de la Policía de Córdoba, miembros del cuerpo de Bomberos y especialistas del servicio de emergencias Vittar, quienes constataron el fallecimiento del turista bonaerense.