Un futbolista de Belgrano fue elegido como el mejor jugador de Copa Argentina

Luego de un 2025 irregular, en Belgrano hay un par de noticias que hacen que se concluya el año con algo más de alegría en el ámbito del fútbol masculino. Sin haber logrado el gran objetivo de clasificar a copas internacionales, el Pirata buscará renovar las expectativas en 2026 en donde competirá en la Liga Profesional y en la Copa Argentina.

EL JUGADOR DE BELGRANO QUE FUE ELEGIDO EL MEJOR EN COPA ARGENTINA

En una encuesta realizada en las cuentas oficiales en las redes sociales de la Copa Argentina, eligieron a Lucas Zelarayán como el mejor jugador en la competencia. Belgrano llegó a semifinales en donde cayó por 2 a 1 ante Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito, Rosario.

Lucas Zelarayán, el mejor jugador de Copa Argentina, elegido en una encuesta con 30 mil votos

El talentoso volante, que metió dos goles en la Copa y dio una asistencia, no fue el único premiado del plantel del Pirata. También lo fue Franco Jara quien fue elegido como mejor delantero.

SALUDO Y PROMESA DEL CHINO ZELARAYÁN PARA 2026

El Chino, en su cuenta de Instagram, publicó su saludo de fin de año y su deseo para lo que viene. El capitán de Belgrano agradeció su regreso al club de sus amores e hizo una promesa.

Posteo Chino Zelarayán de fin de año

Además, posteó: "Con la tranquilidad de haber dejado todo SIEMPRE, pero también con el compromiso y la mentalidad de seguir mejorando, de saber que todavía hay muchas cosas lindas por vivir en el club, y no tengo dudas que este año también sirvió de aprendizaje en muchos sentidos".

Y añadió: “Agradecer a todos los piratas por el cariño, como siempre digo, trato de devolverles ese cariño dentro y fuera de la cancha, dejando la vida por y para BELGRANO. Esto sigue...”