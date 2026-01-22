Javier Picolo, presidente de la regional uno del Colegio de Ingenieros Civiles, deslizó la causa del derrumbe de una obra en Córdoba. Se trata del incidente registrado en la tarde del miércoles 21 de enero sobre la calle Jacinto Ríos al 300, barrio General Paz.

Un experto deslizó la causa del derrumbe de una obra en Córdoba: “Claramente ...”

El profesional explicó que el trabajo estaba en la “etapa de construcción de subnivel en los terrenos“, en diálogo con La Voz. En esta instancia, “se realizan excavaciones sobre los muros vecinos de las medianeras” para “generar la fundación de ese edificio”, según dijo.

Autos quedaron cubiertos por escombros tras el colapso de la mampostería. No se registraron heridos. (Policía de Córdoba)

“Claramente algo no se ejecutó como corresponde porque falló la medianera de mampostería, que luego golpeó contra la estructura que sostiene esa cochera”, expresó sobre el estacionamiento ubicado sobre la calle Lima al 1331.

En este sentido, luego de analizar las imágenes de los cuatro vehículos dañados y las casas colindantes afectadas, apuntó contra otra falencia: “Se ve un muro submurado apoyado con dos puntales de madera de 3x3, algo muy precario”.

Nuevo derrumbe en Córdoba. (Foto: Cadena 3)

Sin embargo, la Justicia de la ciudad debe realizar las pericias correspondientes para confirmar o refutar esta información. Los primeros datos coinciden con la declaración de una vecina al momento del hecho. “Estábamos en una reunión cuando vimos cómo se caía un pedazo de pared. Salimos todos afuera y nos encontramos con que se había desplomado una medianera completa”, explicó a Cadena 3.

El reclamo de un experto por el derrumbe de una obra en Córdoba

Ante este escenario, habló como vocero del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba, para repetir un reclamo que viene desde hace tiempo. “Es momento que la Municipalidad piense y recapacite sobre requerimientos que se piden al momento de construir y cómo construir", apuntó.

“Sabemos que no se hace bien: no se dan bien los permisos de obra desde lo conceptual presentando todas las partes que forman parte de la obra de un edificio. Se le pierde el respeto a la construcción y no se hacen las tareas previas con la seriedad que requiere”, cerró.