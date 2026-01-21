Derrumbe en Córdoba: preocupación por una obra que provocó daños en edificios y autos

Un derrumbe registrado este miércoles en el corazón de barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba, generó profunda alarma entre los vecinos y causó importantes pérdidas materiales. El episodio se desencadenó en una obra en construcción ubicada sobre la calle Jacinto Ríos al 300, donde actualmente se realizan tareas de excavación para los cimientos de un futuro edificio.

Hubo un nuevo derrumbe en Córdoba: lo que se sabe

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, el gran socavón generado durante los trabajos de suelo habría afectado la estabilidad de las estructuras situadas en el interior de la manzana. Las consecuencias más visibles del desmoronamiento se reportaron sobre la calle Lima al 1.300, donde el colapso de las medianeras impactó de forma directa sobre las construcciones colindantes.

Natalia, una vecina afectada por el siniestro, relató que el desmoronamiento se produjo de manera repentina y sorpresiva. “Estábamos en una reunión cuando vimos cómo se caía un pedazo de pared. Salimos todos afuera y nos encontramos con que se había desplomado una medianera completa”, explicó a Cadena 3.

El derrumbe cayó sobre una cochera cercana, dañando a los vehículos que se encontraban estacionados en ese momento. Ante la magnitud del evento y el riesgo de nuevos desprendimientos, las autoridades dispusieron un operativo de seguridad en la zona.

Como medida preventiva esencial para evitar incidentes mayores, las cuadrillas técnicas procedieron a la interrupción momentánea de los servicios de gas y electricidad en todo el sector afectado. “El socavón es enorme y hay varias propiedades perjudicadas”, agregó la vecina.

Video: cómo afectó el derrumbe en Córdoba

Personal de la Policía de Córdoba trabajó inicialmente para acordonar el área y establecer un corte total de tránsito en la calle Jacinto Ríos al 300, mientras que la calle Lima permanecía habilitada bajo vigilancia. Se aguarda ahora la intervención formal de especialistas de Defensa Civil para realizar una evaluación técnica profunda de los daños estructurales.

Los peritos deberán determinar la magnitud del riesgo y definir cuáles serán los pasos a seguir para garantizar la integridad de los habitantes de los edificios vecinos. A pesar de la espectacularidad del derrumbe y los cuantiosos daños materiales, fuentes oficiales confirmaron que no se registraron personas heridas.