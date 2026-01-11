Preocupación en Córdoba: colapsó una vivienda en barrio Villa El Libertador

Un grave episodio de inseguridad conmocionó a los vecinos de Villa El Libertador de Córdoba este domingo 11 de enero. Alrededor del mediodía, el techo de una vivienda ubicada sobre la calle Arani al 5600 colapsó de manera repentina, dejando un saldo de tres personas heridas y daños materiales totales en la estructura.

Según informaron fuentes policiales, el derrumbe habría sido consecuencia de una presunta explosión, aunque las circunstancias exactas que desencadenaron el estallido todavía son materia de investigación judicial.

Colapsó una vivienda en barrio Villa El Libertador

Ante la magnitud del evento, se montó un operativo de emergencia en el que intervinieron efectivos de la Dirección Bomberos y del Comando de Acción Preventiva (CAP). Los rescatistas trabajaron en la extracción de tres personas que se encontraban dentro del inmueble y habían quedado atrapadas bajo los restos de la mampostería y el techo.

Córdoba: colapsó el techo de una vivienda en Villa El Libertador tras una presunta explosión. (Policía)

Los damnificados fueron identificados como un hombre de 24 años y dos mujeres de 50 y 79 años. Por otro lado, una adolescente de 17 años logró salir de la propiedad por sus propios medios y, tras ser evaluada en el lugar, se determinó que no requería traslado hospitalario.

Cómo se encuentran las personas heridas por el derrumbe

La asistencia médica fue coordinada por servicios de emergencias que derivaron a los heridos según la complejidad de sus cuadros. Una de las mujeres fue trasladada de urgencia al Hospital de Urgencias, donde recibió atención especializada por quemaduras en distintas partes de su cuerpo.

En tanto, las otras dos personas rescatadas fueron derivadas al Hospital Príncipe de Asturias para una evaluación clínica más profunda, con el fin de descartar lesiones internas tras el impacto de los escombros.

En el lugar del siniestro, personal especializado continúa realizando las pericias correspondientes para determinar qué provocó la explosión que derivó en el colapso edilicio. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se trató de un escape de gas u otro factor técnico.