Un exjugador de Instituto sorprendió con su regreso al fútbol argentino: “No dudé”

Gregorio Rodríguez se convirtió en nuevo jugador de San Lorenzo de Almagro en este mercado de pases 2026. A falta del anuncio oficial, el exjugador de Instituto habló tras aprobar las pruebas médicas y mostró su total compromiso de cara al nuevo año.

“No dudé un segundo”: un exjugador de Instituto sorprendió con su regreso al fútbol argentino

“Se destrabó todo muy rápido y estoy muy contento”, expresó el extremo de Córdoba de 26 años que llegó desde el Melgar de Perú, donde estuvo a la orden de Walter Ribonetto, exentrenador de Talleres. “No dudé un segundo en venir”, aseveró, en diálogo con la prensa presente a la salida del centro médico.

Rodríguez, nacido deportivamente en Instituto, arribó a San Lorenzo a préstamo por un año, con una opción de compra cercana a un millón de dólares. En Perú disputó 37 partidos y anotó cuatro goles.

“Estoy con mucha expectativa porque es llegar a un grande de Argentina y de América, lo cual conlleva una responsabilidad muy grande”, reconoció el joven que aún no entrenó, pero se mostró listo para la acción.

"Estoy a disposición del entrenador, pude hablar con él y me quiere utilizar por ambas bandas o de segunda punta. “Es un plantel con muy buenos jugadores, los sigo. Creo que hay plantel para ilusionarse. Las expectativas son altas”, cerró.