No debe haber antecedentes de algo similar al confirmarse hoy que un futbolista cordobés será parte del plantel del seleccionado Sub 21 de Alemania, al integrar la lista de jugadores que esa prestigiosa potencia del fútbol mundial presentará en la fase de grupos de la Eurocopa Sub 21.

Se trata de Mateo Klimowicz, juvenil formado en Instituto que en 2019 se incorporó al Stugartt de Alemania, donde sus buenas actuaciones fueron tenidas en cuenta por el entrenador Stefan Kuntz, que lo ha convocado para esta exigente competencia, que comienza el 24 de marzo, día en que Die Mannschaft se enfrentará a Hungría.

Mateo tiene 20 años y es hijo del ex goleador de Instituto Diego Klimowicz, quien emigró al fútbol alemán, donde cumplió una destacada trayectoria.