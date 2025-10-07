Un colorido animal fue capturado dentro de un comercio del centro de Córdoba

Un colorido animal de gran tamaño fue capturado en el centro de la ciudad de Córdoba este martes 7 de octubre. La Policía Ambiental recibió una alerta de los comerciantes del sector y contuvieron al visitante, que fue trasladado a una zona segura.

Un grupo de ciudadanos radicados en el sector tomaron fotografías e imágenes de un pavo real que caminó por los techos y los alrededores de casas y comercios. Las imágenes trascendieron rápidamente en las redes y movilizaron a las fuerzas de Seguridad.

Luego de unos minutos de seguimiento controlado y persecución, los uniformados ambientales lo interceptaron dentro de un local comercial en la calle Entre Ríos, entre Chacabuco e Ituzaingó, según comunicó El Doce.

Las autoridades confirmaron que el espécimen se encuentra en buen estado de salud. Hasta el momento no saben su procedencia o de dónde se podría haber escapado.