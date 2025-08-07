Vía Córdoba / Video

Captaron un animal de gran tamaño en Córdoba: las imágenes de la insólita aparición

El espécimen sorprendió a los vecinos de la Capital por su magnitud y provocó diferentes comentarios en las redes sociales.

7 de agosto de 2025,

El particular visitante fue visto en las calles de la ciudad de Córdoba. (Pedro Castillo / La Voz / Ilustrativa)

Unos vecinos de la ciudad fueron testigos de una insólita aparición en la ciudad de Córdoba en las últimas horas. La aparición de un animal de gran tamaño sorprendió en las redes sociales y disparó todo tipo de comentarios.

Un automovilista circulaba por el barrio de Manantiales, en el sudoeste de la Capital con total normalidad en la tarde del miércoles 6 de agosto. En el medio de su recorrido, se encontró con un chancho enorme que caminaba como si nada por las calles.

La comunidad instalada en esa zona de la ciudad de Córdoba pidió cautela por la aparición del animal. La publicación de las imágenes en Instagram, TikTok y X abrió un debate sobre la procedencia del animal y algunos comentarios se refirieron a la buena alimentación del visitante.

