En un audio que se viralizó este lunes, un chofer de la empresa de transporte urbano Ersa, denunció que pasajeros lo agredieron y quisieron subir al colectivo sin pagar. Ocurrió en Villa Boedo, barrio al este de la ciudad de Córdoba.

“Me acaba de poner un cuchillo en el cuello una pareja de pasajeros que quisieron subir sin pagar, enojados por la frecuencia”, relató Ezequiel Castaña, de 32 años. “Antes de bajarse, el tipo me pegó una cachetada y la mujer me puso el cuchillo. Apreté el botón antipánico y nadie me contestó. Sabía que iba a pasar esto”, agregó el chofer.

Ersa. El colectivo casi cae por el barranco.

Un compañero del trabajador de Ersa, agregó en diálogo con Cadena 3: “La inseguridad es terrible. Estamos viviendo desesperados, porque no tenemos respuesta del gremio, del municipio ni de la empresa. El primer día de calor de la semana pasada hubo 50 o 60 conductores sin coche, sin agua en el baño ni los dispensers. No teníamos lugar para estar”.