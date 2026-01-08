Un auto derrapó y cayó a un canal de agua en la ciudad de Córdoba: el video

Durante la tormenta de este jueves, un auto perdió el control y terminó dentro de una zanja de desagüe en la ciudad de Córdoba. El hecho tuvo lugar alrededor de las 20.45, en un sector de intenso tránsito vehicular cercano al predio deportivo de Talleres. Según los primeros reportes, la rápida reacción de quienes transitaban por la zona fue determinante para asistir al ocupante del vehículo.

Video: un auto despistó y cayó en un canal de agua

De acuerdo con el relato de testigos que presenciaron la secuencia, el auto circulaba con sentido hacia el Camino a las 60 Cuadras. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del rodado al transitar por el sector de la avenida Circunvalación, lo que derivó en un derrape y la posterior caída al canal.

Minutos después del reporte del hecho, efectivos de la Policía de Córdoba arribaron al lugar para coordinar las tareas de salvamento. Debido a la profundidad de la zanja y la posición en la que quedó el auto, debieron emplear sogas y equipos de rescate para asegurar el ascenso del conductor hacia la superficie de manera segura.