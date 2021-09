En la previa de los dos shows que brindará este fin de semana, Ulises Bueno contó detalles de su nuevo disco. El cantante presentará en Forja el tercer volumen de su icónico álbum “Historias Cantadas III”.

En una amplia entrevista con FM Suquía, Ulises Bueno reconoció que esta presentación lo tiene “nervioso”. “Hasta me cuesta hacer notas”, indicó el cuartetero.

Los bailes se desarrollan con las burbujas sociales correspondientes. (Facundo Luque) la voz

Asimismo, el artista cordobés habló también de sus problemas con las adicciones. “Sin dudas he tenido errores y hay cosas de las que me puedo arrepentir. Caí en una enfermedad que me sigue costando superar y no todo el mundo puede hacerlo”, señaló.

En esa misma línea, Bueno afirmó que “en un momento había sentido que no había más desafíos para mi carrera” y ahí fue cuando se concentró en “dejar mi adicción”. “Igual, no me doy por victorioso porque sigue siendo una lucha diaria”, agregó.

Allí entró la figura de su pareja Rocío Pardo, a quien valoró como muy importante en ese proceso. “Rocío fue lo que me terminó de dar el click para salir de la oscuridad en la que estaba y sentirme totalmente vivo”, aseguró.

La actualidad del cuartetero

En cuanto a su actualidad, el artista cordobés aseguró: “Me estoy redescubriendo en un montón de cosas en esta nueva etapa de mi carrera”. En este sentido, explicó que el apoyo de Pardo y de sus seguidores son fundamentales en esta parte de su vida.

“El amor que he encontrado con Rocío es el motor principal. Y el público que está pendiente de mí y me sigue apoyando. De hecho, creo que soy artista porque la gente me fue llevando a eso”, sentenció Bueno.

Los detalles de “Historias cantadas III”

En cuanto al álbum “Historias cantadas III” que presentará este viernes y sábado desde las 21.30 en el complejo Forja, Ulises Bueno contó que “este disco nació cuando empezamos a grabar y en ninguna de las canciones me encontraba”. “Al no sentirme identificado con las canciones me gustó la idea de volver a las historias cantadas. Tiene historias muy profundas, pero debe ser uno de los pocos discos que no hablan para nada de mí”, resumió.

“Historias cantadas 1 y 2 fueron un antes y un después, sin dudas”, aseveró Bueno.