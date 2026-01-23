Tragedia en las rutas de Córdoba: dos muertos tras un choque frontal y otro triple

Una jornada trágica se vivió en el interior provincial este viernes 23 de enero. En cuestión de horas, un choque frontal y otro triple se cobraron la vida de un hombre y una mujer en diferentes rutas de Córdoba.

Choque frontal fatal en Córdoba

El primero de los siniestros viales ocurrió durante la tarde sobre el kilómetro 67 de la ruta provincial 13. Por causas que aún se intentan establecer, una camioneta Fiat Toro impactó de frente contra un camión Mercedes Benz 1634 con acoplado.

Choque frontal en Córdoba.

Un servicio médico llegó al lugar y constató el fallecimiento del conductor de la camioneta, un hombre de 46 años. Por su parte, el del vehículo de mayor porte fue trasladado de inmediato a un nosocomio cercano para recibir una valoración médica tras el fuerte impacto.

Triple choque y muerte en Córdoba

Pocas horas después, el kilómetro 4 de la ruta provincial 6, en jurisdicción de la localidad de Dalmacio Vélez, Un Toyota Corolla, un Fiat Punto y un Volskwagen Taos impactaron.

Las imágenes del triple choque en Córdoba.

Un hombre de 29 años, en el Fiat Punto; un sujeto de 37, una mujer de 32 y un menor de 3 en la camioneta Taos sufrieron heridas y fueron derivados al Hospital Pasteur para recibir asistencia médica.

En el Toyota Corolla viajaba una pareja de 50 años, ambos fueron trasladados de urgencia al nosocomio citado. Lamentablemente, la mujer perdió la vida. Actualmente, la Justicia investiga las causas que originaron ambos incidentes que enlutan a la provincia.