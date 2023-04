Tienen entre 11 y 14 años, limpiaron un baldío en Córdoba, lo convirtieron en potrero y organizaron un torneo

En la localidad de Elena, ubicada al sur de Córdoba, un grupo de niños de entre 11 y 14 años decidieron limpiar un baldío y convertirlo en cancha de fútbol. Cuando lo lograron, fueron por más y organizaron la “Loco League”, un torneo íntegramente de adolescentes que no cuenta con ningún adulto involucrado.

La pasión por el deporte y las ganas de trabajar juntos lograron que el descampado se convirtiera en un verdadero potrero. Sólo dos arcos, un par de redes donadas, un poco de cal y tres cubiertas de Renault 12 fueron las necesarias para hacer realidad ese objetivo.

El siguiente paso, fue la organización de la “Loco League”. Todo fue pensado por el grupo de adolescentes. Incluso, crearon su propio reglamento, dispusieron sus propias tarifas y cada uno encontró su rol dentro del campeonato.

Un torneo organizado íntegramente por niños y para niños. Foto: @nuestragentetv

Un campeonato hecho por y para niños

MM Benítez, Los Wachos Duros, Insanos Fútbol Club, Barrio Oeste, Vikingos y Elena City son los seis equipos que compiten por los premios y, principalmente, por la gloria.

Elena City, uno de los equipos que participa en el torneo. Foto: @elenacity_

Según detalló el medio local Nuestra Gente Tv, cada grupo tiene un presidente, un técnico, su plantel de jugadores y su comisión directiva. En ésta última, los roles están distribuidos en el manejo de redes sociales, las estadísticas, la organización de cada encuentro y el manejo del dinero.

Cada vez que se juega un partido, los jugadores deben pagar 20 pesos por fecha. Si algún adulto quiere presenciar los encuentros debe pagar 50. Esa recaudación la utilizan para la cal, la mantención de la cancha y el premio para los dos mejores equipos, según detalló uno de los miniorganizadores.

MM Benítez es uno de los equipos que participa del torneo. Foto: @m.m_benitez_

También, coordinan cuando uno de los participantes no logra juntar el dinero. El árbitro también es uno de ellos y no llega a los 14 años. Un ejemplo de cómo el disfrute, la pasión por el fútbol y la necesidad de no sentir presiones fueron impulsores de un trabajo que ya cosecha frutos.