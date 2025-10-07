Talleres y el problema de Carlos Tevez: no podrá repetir el equipo contra Gimnasia

Después del empate sin goles en el clásico ante Belgrano, en Talleres ya piensan en lo que viene. La próxima parada es el sábado, a las 16.45 visitando a Gimnasia, en La Plata por la fecha 12 del Torneo Clausura.

La T hace cuatro partidos que no pierde pero todavía no puede sacarse el lastre de la pelea por no bajar de categoría por tabla anual y el DT Carlos Tevez debe pensar cada partido que le toca como una final.

TALLERES NO REPITE TITULARES: UN PROBLEMA PARA TEVEZ

Para el choque ante el Lobo en el Bosque, Talleres no podrá repetir el mismo equipo por décimosegunda vez. Esta vez el técnico deberá hacer una variante obligada debido a la convocatoria de Juan Camilo Portilla a la Selección de Colombia, que jugará ante México y Canadá en dos amistosos.

Juan Camilo Portilla lamenta la derrota de Talleres ante Libertad en Asunción, Paraguay. (AP)

El colombiano podría ser reemplazado por Matías Galarza o por Rubén Botta, quienes entraron en el complemento en el partido ante Belgrano. El problema del entrenador de la T está en que, por lesiones, bajos rendimientos, suspensiones o convocatorias, todavía no repitió el mismo equipo en dos oportunidades seguidas.

Rubén Botta metió el 1-0 de Talleres ante Alianza Lima en el estadio Mario Alberto Kempes. (Javier Ferreyra / La Voz)

El rendimiento en el clásico dejó algunas dudas expresadas por Tevez y no se descarta que, además de la variante por Portilla, haya más cambios entre los titulares.